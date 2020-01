Menukaid kergliikureid ohjavad seadusemuudatused jõudsid valitsuseni

Majandus- ja taristuminister Taavi Aasa sõnutsi on vaja elektritõukerataste kasutamist reguleerida, et parandada üldist liiklusohutust ja -kultuuri. Ministri jutu järgi tekkisid elektritõukerattad liiklusse mullu suvel suhteliselt ootamatult. “Vahepeal on toimunud põhjalik avalik debatt ja oleme jõudnud esmase lahenduseni, mille soovime sel aastal ellu viia,” selgitas Aas.