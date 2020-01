Kultuuriminister tunnistas Andropoffi villa kultuurimälestiseks

Ettepanek Valgeranna puhkekompleks muinsuskaitse alla võtta tehti 2012. aastal, mil esitleti põhjalikku uurimisprojekti “Eesti 20. sajandi (1870–1991) väärtusliku arhitektuuri kaardistamine ja analüüs”. See tõi esile, et meie lähiminevikust, eriti nõukogude ajast, pärinev väärtuslik ehituspärand on paljuski teadvustamata, väärtustamata ja kaitseta. Eksperdihinnangute koostajad hindasid mälestise staatuse vääriliseks 114 ehitist, nende seas Valgeranna puhkekompleksi peahoone, kino-mängudemaja ja sauna-puhkemaja.

Muinsuskaitseamet tõi esile, et puhkekompleksi hooned on tuntud arhitektide Raine Karbi, Meeli Truu ja Taevo Gansi kõige uuenduslikuma loomeperioodi suurepärased näited, kujutades endast erinevaid, kuid terviklikke postmodernismi ideestiku tõlgendusi.

Amet tutvustas möödunud aasta augusti keskel Valgeranna puhkekompleksi hoonete mälestiseks tunnistamise eelnõu Pärnu linnavalitsusele ja hoonete omanikele.

Pärnu linn edastas septembris arvamuse, mille põhjenduste kohaselt leiti, et endine Audru vallavalitsus on oma planeeringudokumentides sätestanud, et nimetatud hooned säiliksid. Sellest tulenevalt ei toeta Pärnu linnavalitsus hoonete eraldi riikliku kaitse alla võtmist.

Nii OÜ Andropoffi kui ka OÜ Rax Investi esindajad edastasid, et ei muuda oma varasemas menetluses esitatud vastuväiteid ega seisukohta. Lisati, et juhul kui muinsuskaitseamet jääb eelnõu juurde, palutakse peahoone numbritubadega sarnaseid leevendusi kino-mängudemaja, peahoone ning sauna-puhkemaja ruumide kohta.

Muinsuskaitseamet kaalus arvamust ja leidis, et hoonete mälestiseks tunnistamata jätmine ja lisaleevendused ei ole põhjendatud. Kultuurimälestiste nimekiri on Eesti ainelise pärandi esindusnimekiri, mis annab ülevaate Eesti kultuurilisest identiteedist, mida on mõjutanud eri ajalooetapid ja mis piirkonniti küllalt erineb. Mälestiste nimekirja täiendamine, et selles oleks esindatud läbilõige kogu ehitatud pärandist, on pidev protsess.

Puhkekompleksi peahoone numbritubade ümberehitus- ja remonditööd on olnud ulatuslikud ning neid tagasi pöörata ei ole mõistlik ega vajalik. Ülejäänud hoonete puhul on tegemist ehitistega, mis esindavad oma ajastut ilmekalt ja terviklikult nii sisekujunduse kui välimuse poolest.

Muudatused ei ole niivõrd suured, et segaksid terviku tajumist ja seepärast ei ole põhjendatud nende puhul leevenduste tegemine ehk interjööris tööde loa kohustusest loobumine.

Kino-mängudemaja sisustus on suuresti säilinud autentsena. Saun-puhkemaja on kompaktne tervik, kus uute viimistluskihtide all on osaliselt säilinud vanu.

Nii sauna-puhkemaja, kino-mängudemaja kui ka peahoone ülejäänud ruumide puhul ei ole tehtud peahoone numbritubadega võrreldavaid ümberehitustöid.

Muinsuskaitseameti sõnutsi on Valgeranna puhkekompleksi peahoone heas seisukorras ja kasutuses hotellina. Peamaja paikneb elujõulises suvituspiirkonnas. Ehitist on võimalik majutuspaigana kasutada edaspidigi.

Kino-mängudemaja seisukord on valdavalt rahuldav, kohati halb, maja ei ole kasutuses. See paikneb elujõulises suvituspiirkonnas, mis omakorda soodustab hoone kasutuselevõttu.

Saun-puhkemaja on heas seisukorras ning kasutuses peo- ja puhkemajana. Hoone paikneb elujõulises suvituspiirkonnas, soodustades hoone edaspidist kasutamist.

Soovi korral on võimalik tuua majadesse sobivaid uusi funktsioone, sealjuures olemasolevaid väärtusi säilitades.

Kultuuriministri käskkirja on võimalik kohtus vaidlustada 30 päeva jooksul alates selle ilmumisest Riigi Teatajas.