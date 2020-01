Tellijale

“Uuringust tuli välja, et veel suurem probleem kui ostjatele on see metsamaterjali müüjatele,” seletas Vaher. “Kui ettevõtted alustavad metsaraiega, peavad nad arvestama, kuhu langil raiutavat eri sortimendist puitu saab müüa. Praegu peab müüja otsima hinnainfot peamiselt meilide teel jagatud Exceli kujul ostupakkumistest või hoopis kodulehtedelt ja telefonitsi. Tihti ei saadagi ülevaadet, kes on parim ostuhinna ja transpordikulu suhtega ostja: mõni väiksem saeveski ei avalda oma infot kusagil.”