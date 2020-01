Pärnu varjupaik avab uksed naabervalla hädalistele

Tori vallal endal ei ole täiskasvanute varjupaika, kuid vajadus selle järele on. Osalt vajavad abi need inimesed, kes siiani elanud Sindis osas Pärnu maantee 27a korterites.

“Ajalooliselt on see nii välja kujunenud, sest Sindi linnal oli palju vabana seisvaid eluruume, mida abivajajatele kasutamiseks jagati. Siiani ongi mõni Pärnu mnt 27a korter täitnud varjupaiga rolli, kuid tingimused on seal väga halvad,” rääkis Tori abivallavanem Priit Ruut. “Nüüd, mil korrastame valla sotsiaaleluruume, on tekkinud vajadus varjupaiga teenuse järele neile, kes ei pea kinni ühiselu reeglitest, ja inimestele, kes vaatamata korduvale meeldetuletusele ja omavalitsuse järeleandmisele ei ole asunud likvideerima oma üüri- ega kommunaalvõlgnevusi.”