Aasta turismiedendajaks valiti Raili Mengel

Eesti turismifirmade liidu presidendi Külli Karingu sõnutsi läks aasta turismiedendaja tiitel sel aastal väga õigele inimesele, sest innukas ja väsimatu Eesti Maaturismi tegevjuht Raili Mengel on panustanud regionaalsesse turismi hindamatul määral ja tema eestvõttel on Eesti põneva turismisihtkohana tuntust kogunud mitmel pool maailmas.

“Raili Mengel on tõeline maa sool, kelle ind, jõud ja professionaalsus asjade ärategemisel on sõna otseses mõttes maailmatasemel,” iseloomustas Karing.

Aasta turismiedendaja ise peab oluliseks, et Eesti turism on elujõuline ja seda hindvad kõrgelt nii kodu- kui välismaised külalised.

“Seda auhinda ei oleks välja antud ilma kohalike tugevate ettevõtjatega, seega on see Maaturismi ühine auhind,” ütles Mengel. “Aitäh kõigile Eesti turismiettevõtjatele pingutuse eest, et igal aastal pakkuda toredaid ja meeldejäävaid puhkuseelamusi igas Eestimaa nurgas!”