Keskkonnaamet otsib jälle karuputke tõrjujaid

Karuputkest saab lahti üksnes järjekindla tõhusa tööga. Riiklikult on karuputketõrjet tehtud üle kümne aasta. FOTO: Marko Saarm

Keskkonnaameti liigikaitse peaspetsialist Eike Vunk selgitas, et tõrjujal on palju lihtsam teha tööd kohtades, mida ta on varem külastanud ja mille iseloomu ta tunneb, teades, kus olid taimed ja kuidas seal eelmisel aastal tõrjet tehti. “Seetõttu soovime sõlmida kolmeaastased lepingud, mis loodetavasti annavad parema töötulemuse,” lisas Vunk.

Varasemate aastatega võrreldes on suurenenud kaevamise osa. Seda nii veekaitsevööndite, mahealade kui maaomanike soovide tõttu, kuid suuresti seepärastki, et tänu pikaaegsele tõrjele kasvab taimi hõredamalt. Tõrje tellitakse kogu Eestis 50 üksusele, sealhulgas Pärnumaale. Esimest korda on hankes viis tõrjeüksust, kus karuputke tohib hävitada üksnes labidaga. Ülejäänute puhul kogub pakkumisel lisapunkte, kui mürgitamise asemel plaanitakse kaevata.