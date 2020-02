Reisimeditsiini kabinetis saate süsti ja hüva nõu

Tellijale

Eksivad need, kes arvavad, et kui võõrale maale puhkuse- või kultuurireisi aeg kirjas ja lennupiletid tellitud, pole muud kui sutsti! vaktsiinid käsivarde ja teele. Doktor Kenk ja tema kolleeg Krista Jaago kahandavad õhinat küsimusega, kas reisisell on värskendanud difteeria- ja teetanusevastast immuunsust, lasknud ennast igal aastal vaktsineerida gripi vastu ja kas lapsepõlves tehtud leetritevastasest kaitsest ikka piisab.