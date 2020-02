Prokuratuur: Matusebüroo süütamine oli tellimustöö

Eelmise aasta 24. augustil Pärnus Sillutise tänaval põlengus ulatuslikke kahjustusi saanud kabel-surnukuur on osa arhitektuurimälestiseks kuulutatud vana haigla kompleksist, seetõttu esitati esialgu kahtlustus kultuurimälestise rikkumise või hävitamise paragrahvi alusel. Süüdistus on esitatud siiski teise, võõra asja rikkumise või hävitamise paragrahvi alusel, sest uurimisega ei olnud võimalik tõendada, et süüdistatavad pidanuks olema maja kaitsealusest staatusest teadlikud.