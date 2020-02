Karmen Joller: Arstil on õigus vaikida

Tellijale

“Nad (perearstid, A. K.) teavad lähisuhtevägivalla juhtumitest suhteliselt palju, aga see info ei jõua alati meieni,” tõi Kütt esile. Perearstid põhjendavat seda andmekaitse ja arsti-patsiendi suhte konfidentsiaalsusega. “Minu teada pole meil sellist seadust, mis keelaks kuriteost teavitamast. Pigem vastupidi: kuritegudest just tuleb teada anda,” ütles Kütt.

Joller on aga seisukohal, et teavitamine on iga arsti enda otsus. “Ja arstil on ka seaduslik õigus jääda vaikima, just sellesama patsiendi ja arsti suhte konfidentsiaalsuse pärast,” põhjendas ta.