Galerii: Ares avati mälestuskivi Pärivere sovhoosile

Tahvlil on kirjas, et tegu on mälestusmärgiga tublidele Pärivere sovhoosi töötajatele ja kauaaegsele juhile Mihkel Kallastele, kes aastatel 1945–1993 ehitasid välja Are aleviku ja säilitasid tõuloomad: Eesti maakarja, Eesti peekontõugu sea ja Tori hobuse.