Linn suhtleb Raeküla kooliga iga päev

Praeguseks on teada, et koolipidaja ehk Pärnu linnavalitsus ei plaani selles haridusasutuses järelevalvet teha. Küll avaldas kaasava hariduse spetsialist Terje Jürivete, et raad suhtleb kooliga iga päev ning koostöös Rajaleidja ja õppenõustamiskesku­sega arutatakse tugiteenuste rakendamise tõhusust ja võetakse kasutusele uusi meetmeid. Näiteks nõustatakse lapsevanemaid.