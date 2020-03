Raievastane meeleavaldus jääb koroonaviiruse tõttu ära

Tellijale

”Metsade kaitsmine on meile väga oluline, aga osalejate elu ja tervis on veel tähtsam,” sõnas meeleavalduse peakorraldaja Liina Steinberg. Korraldaja palus vabandust nii osalejatelt, kõnelejatelt kui muusikutelt, kes nüüd peavad oma 21. märtsiks tehtud plaane muutma. Meeleavaldus tuleb esimesel võimalusel, jälgides terviseameti edastatud teavet. ”Loodame, et paari kuu pärast,” ütles Steinberg.

Pealinna oleks sõitnud ka rühm Pärnu inimesi ja sõidu kaaskorraldaja Herdis Elmend jääb ootele, et näha, kas midagi muutub. Ta oletas, et kuna 21. märts on rahvusvaheline metsade päev, toimub samal päeval spontaanne meeleavaldus mingil muul kujul. ”Seda, mis saab, me veel ei tea, sinna on hästi pikk maa veel,” lausus Elmend.