Spordisündmused, mis koroonaviiruse leviku tõttu lükkuvad edasi või jäävad ära

“Tänaseid erakorralisi avaldusi ja terviseameti soovitusi arvestades lükkame meiegi edasi tänaseks planeeritud esindusvõistkondade esitlusürituse. Parem karta kui kahetseda,” lausus Pärnu Vapruse klubi tegevjuht Karl Palatu ja lisas, et mängijate ja toetajate heaolu ning tervis on neile kõige olulisemad.

Eesti jalgpalliliit otsustas, et koduse liiga mängudega jätkatakse suletud uste taga. Seega pole sel nädalavahetusel pealtvaatajatel Pärnu Vapruse, Pärnu jalgpalliklubi ja Vändra Vapruse kodumängudele asja. Noorte võistlused jäetakse ära.

Pärnu Kahe Silla klubi turundusjuhi Anni Lülli sõnul otsustas klubi juhatus täna tühistada 19. aprillil Rannametsas toimuma pidanud luitejooksu ja korraldab selle pühapäeval, 31. mail. “Kõiki teisi klubi korraldatavaid spordiüritusi otsus praegu ei puuduta ja need on plaanis teha esialgse kava kohaselt,” lisas ta.

Kuna Eesti võrkpalliliit otsustas, et 1. aprillini ei toimu Maarjamaal ühtegi vollematši, jääb ära järgmisele reedele plaanitud Eesti meistrivõistluste veerandfinaal Pärnu võrkpalliklubi ja TalTechi vahel.

“Edasised otsused langetab alaliit lisanduva informatsiooni ning valitsuse ja terviseameti juhiste järgi. Oleme valmis moratooriumi pikendama, aga loodame siiski, et olukord muutub lähinädalatel paremaks ja lubab võrkpallihooaega aprillis, kõige hiljem mais jätkata,” selgitas olukorda volleliidu peasekretär Helen Veermäe.

Teadmata ajaks on edasi lükatud sel pühapäeval ja järgmisel nädalal toimuma pidanud Paikuse korvpalliliiga play-off'id.

Pärnu spordihallis oli selleks nädalavahetuseks planeeritud rahvusvaheline korvpalliturniir Ice Cup, kuid see jääb ära. Spordihalli juhataja Mait Käbini väitel pidi osalema umbes 50 võistkonda, praegu käib aga tihe suhtlus osalistega. “Peaministri soovitust tuleb täitma hakata, meile on see pigem seadus,” lausus Käbin.