Päikeseenergia kogub toetuste (lõpu) abil populaarsust

Tellijale

Sellest hoolimata on päikeseelektrijaama lihtsam rajada, sest see ei vaja nii palju ruumi kui tuulegeneraatorid ning tänu väiksusele ei kohta päikesepaneelid nii suurt vastuseisu kui kõrguvad tuugenid, mida näeb kaugele ja mis tekitavad müra, mis kostab kaugele. Ühtlasi on päikeseelektrijaama odavam ja kergem ehitada.Paljude ettevõtete ja suuremate hoonete katusele on paigaldatud päikesepaneelid, mis toodavad tuhandeid kilovatte energiat. AS Elektrilevi andmeil on Pärnumaal 15 tootjat, mille jaama võimsus ulatub üle 100 kilovati, ja 34 tootjat, mille maksimumvõimsus jääb 17 ja 90 kilovati vahele. Ühtlasi kuulub Elektrilevi nimekirja üle 150 mikrotootja: see tähendab peamiselt elumaju, mille katusele on paigaldatud päikesepaneelid ja mille võimsus ulatub kahest kilovatist 15ni.