Nakatunud õpetajaga puutus kokku mitu klassitäit lapsi

Pärnu linnapea Romek Kosenkranius ütles, et kõik kooli pedagoogid on esialgu 14 päevaks karantiinis ning see korraldus kehtib ka õpilastele. Iga õpilast ja pere ei hakata eraldi liikumise ja kontaktide piiramise vajalikkusest teavitama. "See korraldus on üldine ja kehtib kõigile," ütles linnapea.

Pärnu Postimehele teadaolevalt käis nakatunu hiljuti Saaremaal ja enne tervise halvenemist puutus kokku ka õpilastega. Lapsevanematele on üks pedagoogidest saatnud rahustava kirja, et kõik kolleegid ja lapsed haigestunuga kokku ei puutunud. Kosenkranius ei pidanud seda siiski piisavaks põhjuseks, et koduseinte vahele jäämise korraldust eirata. Ei õpetajate ega koolis käinud laste puhul.

Linnapea pani isadele-emadele südamele, et koolidest koduõppele suunatud lapsed tuleb hoida kodus. "Me tahaks, et õpilased oleks kodus. Ei ole linnas, ei käi sõprade juures," manitses meer.

Kooli ruumides tehakse märgpuhastus ja pindade desinfitseerimine.

Seda, kas 14päevasest karantiinist õpetajatele piisab, otsustatakse aja möödudes. Kosenkraniuse sõnutsi on koolid küll suletud, kuid pedagoogidel on lubatud koolis tööd teha ja oma arvuteid kasutada.

Vastavalt valitsuse otsusele on esmaspäevast, 16. märtsist kõik Eesti üldhariduskoolid õpilastele suletud.

Detailne info, milliste klasside õpilased pedagoogiga kokku puutusid, ja kuidas tegutseda, on lisatud kooli kodulehele.

Soovitused koduses isolatsioonis või karantiinis olevale inimesele leiab terviseameti kodulehelt.

Maailma terviseorganisatsiooni soovitused vaimse tervise hoidmiseks eriolukorras leiad meie veebiartiklist.