Pärnu linnapea ettevõtjatele: Kaitske oma töötajaid ja kliente!

Kas linnavalitsus annab käsu ärid, kaubanduskeskused ja toitlustuskohad sulgeda? Ja kui teenindaja on haige, aga tuleb ikka tööle, kas ta peab koju saatma? Kas ettevõte võib nii töötada, et klientidele on suletud, aga töötajad kohal? Need on meeri jutu järgi ettevõtjate levinumad pärimised.