Kihnlaste ostlemise kohad on Kihnu pood ja Kurase pood, mis tellimuste järgi hakkavad kaupa komplekteerima nii, et ostja saab paki kätte sabas seismata. Soovitu võib tellida ka koju, kuid sel juhul lisandub veotasu.

Kihnu poodi peab OÜ Insula, mille juhatuse liige Ly Lilles ütles, et kaupluste külastamise reeglid on nii uued, alles täna hommikul üles pandud, ja veel selgub, kas inimesed on tellimisest huvitatud.