Venekeelse õppe kaotamine on Sindi gümnaasiumi hoolekogu esimehe Toomas Kandima sõnutsi puhtalt vallavalitsuse otsus, mille langetamisse ei ole kaasatud lapsevanemaid, õpetajaid ega hoolekogu liikmeid. See ajendas pöördumist kirjutama. “Kõik koolid tegutsevad põhimääruse järgi. Muudeti arengukava, aga kooli põhimääruses on venekeelne õpe endiselt sees,” märkis Kandima.