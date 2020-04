Galerii ⟩ Pärnu uue autosilla arhitektuurivõistluse võidutööks osutus kahe kaarega rippsild

Võidutöö näeb ette kahe kaarega rippsilla ehitamise, selle sildeavad on ligikaudu 130meetrised ja kaarte kõrgus kuni 16 meetrit. Silda kannavad mõlemalt poolt umbes viiekraadise nurga all teraskaared, millele on riputatud sõidu- ja kergliiklusteed, ainult üks silla tugipunkt on plaanitud jõkke.