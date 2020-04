Elanikke hoiatatakse viiruse tahtmatu levitamise eest

“Järgmised kaks nädalat on koroonaviiruse leviku piiramisel kriitilise tähtsusega ja oluline on täpselt järgida viiruse leviku tõkestamiseks kehtestatud nõudeid,” ütles valitsuskommunikatsiooni direktor Urmas Seaver ja lisas, et hoolimata ilusatest kevadilmadest peame lähinädalatel säilitama suurema ohu­tunde ja valvsuse.