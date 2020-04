Lääneranna vallas põlenud kulu ohustas maja

Eestis kehtib tuleohtlik aeg, mil looduses võib tuld teha ainult selleks ettenähtud kohtades. Lõket nii metsas ja maastikul kui ka koduaias läites tuleb järgida tuleohutusnõudeid. Enne lõkke tegemist tuleb uurida kohaliku omavalitsuse õigusakte: tiheasustusalal võib see olla keelatud või siis on määratud, mida põletada tohib. Kulupõletamine on aasta ringi keelatud!