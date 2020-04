Deso- ja puhastusvahendite üliagar kasutamine tekitab mürgistusi

Terviseameti mürgistusteabekeskuse juhi Mare Oderi sõnutsi on koroonaviiruse tõttu paljudel tekkinud tunne, et pidev desinfitseerimisaine õhku ja pindadele pihustamine hoiab viiruse eemal.

“Desinfitseerimisvahend pole imerohi, mis kõik viirused hävitaks, korralik märgkoristus on selleks efektiivsem ja ohutum,” toonitas Oder, kelle teatel on praegu sagenenud desovahenditest tulenevad mürgistusõnnetused.

Desinfitseerimisaine on kemikaal, mis sisaldab kõrges kontsentratsioonis alkoholi, tavaliselt etanooli ja isopropüülalkoholi. Alkohol küll tapab viirused ja bakterid, kuid mõtlematul kasutamisel põhjustab organismis mürgistuse. Eriti ohtlik on pihustatava desinfitseerimisaine sissehingamine, sest limaskestade kahjustus tekib kiiresti ja paranemine on ebameeldiv. Samuti imendub alkohol organismi läbi naha. Seetõttu tuleks pindade puhastamisel eelistada tavalist märgkoristust ja kätepesuks vett ja seepi.