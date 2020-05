Andrus Kärpuk: Kui inimesed käituvad mõistlikult, ei ole bussiga sõita riskantne

Tellijale

President Kersti Kaljulaid tegi läinud nädala neljapäeval virtuaalvisiidi Pärnumaale. Ühena teemadest, mis presidendile muret valmistab, tuli jutuks ühistranspordi kasutamise turvalisus. President lausus, et mida vähem kohustusi, seda parem, aga üldsusel on vaja senisest rohkem mõista, et kitsastes ruumides on maskist abi, ja kindlasti võiks ühistranspordis maske kanda.