Ühe koroonaviirusesse nakatunu kohta sai politsei terviseametilt mitu teadet, et ta ei püsi kodus, ja käis kaebusi mitu korda kontrollimas.

Politseinikud on kodus püsimise kohustusega teinud Pärnumaal kokku teinud ligemale 1300 telefonikõnet, mille käigus on tuvastanud ligemale 20 rikkumist. Kodusid on politsei külastanud teinud pea 130 korral ja nõuete eiramise avasatnud seitsmel juhul.