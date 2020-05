Galerii ⟩ Uuest uulitsast tõotab kujuneda pangatänav

Täna ennelõunal võtsid Pärnu linnaametnikud eesotsas abilinnapea Mart Järvikuga ette teekonna valitsusmajast kesklinna, et takseerida, kas äsja valminud 240meetrine Aia tänava pikendus on liikluseks avamiseks valmis. Inspekteerimise tulemusel leiti uus tänavalõik olevat kasutuskõlblik ja juba õhtutundidel avatakse see.