Pärnumaal ei lisandunud nakatunuid

Tänahommikuse seisuga vajab Eestis koroonaviiruse tõttu haiglaravi 41 inimest, neist viis on juhitaval hingamisel. Haiglast on koju saadetud 289 patsienti, lõpetatud 300 haiguslugu.

Tervenenud on 1437 inimest. Neist 934 haigusjuhtum on lõpetatud (65 protsenti), 503 inimese puhul (35 protsenti) on positiivse proovi andmisest möödunud üle 28 päeva ja nad pole haiglaravil.