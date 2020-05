Suurematest keskustest on korterite hind ainsana langenud Pärnus

Viiruse levikust tingitud eriolukorra kehtestamine viis aprillis kinnisvaraturu tehingute koguarvu langusesse. Kui esimese kvartali lõpp näitas tehinguaktiivsuse mõningast vaibumist, saab aprilli andmetele tuginedes juba kindlalt väita, et ostu-müügitehinguid on tehtud tavapärasest märksa vähem.

Kui tavapäraselt on aprill tehinguaktiivsuse poolest esirinnas, siis tänavu peegeldab kinnisvaraturul toimuv tarbijaskonna ettevaatlikkust ja äraootavat seisukohta. Eluruumina müüdud korteriomandite koguarv vähenes eelmise aasta aprilliga võrreldes 40 protsenti, sealhulgas on väiksem kõigi kolme suurema keskuse (Tallinn, Tartu ja Pärnu) tehingute koguarv. Korteriomandite koguhulga kahanemise taustal ei ole aga hinnatase märkimisväärselt muutunud.

Eluruumina müüdud korterite statistika näitab, et keskustest ainsana on keskmine hind langenud Pärnus, märtsiga võrreldes 16 ja aastatagusega kõrvutades seitse protsenti. Pärnu linna asustusüksuse hinnatase on tehingute vähesuse tõttu palju muutlikum ja tihti esineb perioodidevahelisi kõikumisi, mis sõltuvad sellest, millal vormistatakse arendusprojektide müügid.