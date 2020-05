Linn andis jahilaskekeskuse ehitamise loa

Elamutest eemale jääv pealtvaatajate kohtadega avamaalasketiir peaks tulema igati ohutu, uude asukohta on kavandatud jahimeeste liidu kontori- ja olmeruumid, laskeinstruktorite toad ja õppeklass.

Laskekoolituskeskuses toimuks laskmise ja jahindusega seotud tegevus: koolitamine, harjutamine, võistlemine. Külastajate peamise sihtrühma moodustavad jahimehed, laske- ja harrastussportlased ja nende pered nii Eestist kui kogu Balti regioonist. Samuti on oodatud külalised Skandinaavia maadest, kui neil on soov võistelda või laskmisoskusi arendada. Pereliikmetel on aga samal ajal võimalus kuulata loenguid jahinduse, loodushariduse ja ulukiliha väärindamise kohta.