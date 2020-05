Ministeerium kaalub Rail Balticu Pärnumaa planeeringu uuendamist

Vea tõttu tühistas riigikohus maakonnaplaneeringu Pärnu ja Läti piiri vahelisel alal 40 kilomeetri ulatuses. Täpsemalt puudutas viga küll viiekilomeetrist lõiku Luitemaa linnuala vahetus läheduses, kuid planeering tühistati samuti selle kohaga külgnevatele lõikudel, et oleks võimalik vea parandamiseks raudteekoridori asukohta muuta.

Rahandusministeeriumi teatel esitati maakonnaplaneeringute kohta kohtule kuus vaidlustust. Kui välja arvata Natura hindamine Luitemaa linnualal, on muus osas planeering koostatud kõiki reegleid arvestades.

Rahandusministeerium rõhutas pressiteate vahendusel, et tänases etapis ei ole enam asjakohane teekoridori valikul tõstatada Tartu teemat, mille kohta põhimõtteline valik tehti juba aastate eest. Samuti leiab ministeerium, et riigikohtu lahendiga on loodud kindlus: kui Pärnu maakonnas Natura hindamisest tulenev viga kõrvaldatakse, õnnestub projektiga jätkata kogu planeeritud tee ulatuses.