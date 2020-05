FOTO: ARHITEKT MUST

AS Pärnu Sadama nõukogu liige Kaspar Kokk rääkis, et kesklinna kai äärde plaanitava Vanasadama kvartali ehitustööde algus sõltub sügisel valitsevast olukorrast.

Eelmise aasta lõpus avaldas AS Pärnu Sadama nõukogu liige Kaspar Kokk lootust, et kesklinna kai äärde kavandatud Vanasadama kvartali ehituseks läheb selle aasta keskpaigas. Nüüd on ehitus koroonaviirusest tuleneva ebaselguse tõttu edasi lükatud.