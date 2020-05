Tammsalu selgituse kohaselt on probleemid ehituslikud: katusekate on viletsalt paigaldatud ja liiga õhukesest plekist. “Ükskõik kustpoolt tuul puhub, on üks pool kirikusaalist märg,“ ütles õpetaja. Lühidalt öeldes: katus laseb tervikuna läbi. “Kui on ilus ilm, ei saa arugi, et katusel midagi viga on, aga pärast kõvemat vihma on loigud põrandal ja vesi jookseb mööda seina alla.“