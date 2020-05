Küsitlus: Rail Baltic ei tohiks tulla muu taristu arvelt

RB on mais meedias palju tähelepanu pälvinud. 3. mail ütles siseminister Mart Helme, et EKRE (Eesti Konservatiivne Rahvaerakond) on RB projekti seisma pannud. Selle peale vastas peaminister Jüri Ratas 5. mail, et RB läheb täisvõimsusel edasi. Peale selle tühistas 19. mail riigikohus osa RB Pärnu maakonnas kulgevast lõigust. Nendest sündmustest tulenevalt küsiti taas inimeste arvamust kiirraudtee kohta.