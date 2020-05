Jätkub kohtuvaidlus suvepealinna tuleva Lidli üle

Eelmise aasta novembris kirjutas Pärnu Postimees, et ka suvepealinna kavandatava Lidli arendus on jõudnud kohtuvaidluseni naabermaja korteriomanikuga, kes on vaidlustanud kõik kauplusega seotud otsused. Kui seni pole eri kohtuastmed kaebustel alust leidnud, siis eile avaldatud riigikohtu määrusega saadeti üks vaideist esimese astme kohtule uuesti arutada.