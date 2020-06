Värvikas ärimees rajaks Papsaare külla tööstuse

Tallinna Pirita teele registreeritud osaühing Retex Panels on loodud mullu oktoobris. Firma omanik on valdusfirma kaudu Lembit Allikas ja juhatuses Toomas Allikas. Samad mehed on seotud samuti eelmisel aastal Soome Espoosse registreeritud OY Retex Panelsiga.