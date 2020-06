Murakal kerkib vasikalaut kolme kuuga

Ligemale 100 elanikuga Muraka küla servas annavad OÜ Mapri Ehituse mehed tööle pihta, kolme kuuga peavad nad katuse ­alla jõudma 400kohalise vasikalauda ja pikendama lüpsifarmi 206 veisekoha võrra. Siis saab OÜ Selja ja OÜ Piistaoja Katse­talu kohapealne tegevjuht Ahti Kukk öelda, et Muraka farmi katuse all on 1400 kõrgetoodangulist piimaandjat. Mõlema osaühingu suurim osanik on tulundusühistu Vooremaa Piim, mis omakorda kuulub OÜ Eestimaa Piimafarmidele.