Pärnumaa omavalitsusjuhtide hinnangul tuleb Rail Balticuga jätkata tempokalt ja samas koridoris

Pärnu maakonnaplaneering „Rail Baltic raudtee trassikoridori asukoha määramine“ algatati valitsuse 12.04.2012 korraldusega nr 173. Maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatas Pärnu maavanem oma korraldusega nr 267 23.04.2012. Planeeringu kehtestas riigihalduse minister 13.02.2018. RB tulevikuraudteena – Eestit, Lätit ja Leedut Euroopaga ühendava kiirteena, loodust muudest transpordiliikidest oluliselt vähem saastavana – on Pärnumaa kohalikke omavalitsusi läbiv joonehitis, mis muudab meie elu tundmatuseni ja toob kaasa kvalitatiivse arenguhüppe. Kavandatava raudtee rajamise keerukus tingis vajaduse arvestada väga paljude tehniliste üksikasjade, kõikvõimalike mõjude ja kokkulepetega juba maakonnaplaneeringu koostamise staadiumis. Seetõttu kaasati protsessi eri eluvaldkondade spetsialiste ja asjatundjaid, kes täpsemate analüüside ja uuringute tulemusena andsid sisendi raudteekoridori alternatiivide väljatöötamiseks ja asukoha valikuks. Koridori asukoha määramisel võeti arvesse keskkonna-, majanduslikke, sotsiaalseid, kultuurilisi ja tehnilis-majanduslikke kaalutlusi. Pole kahtlust, et mitme alternatiivi aastatepikkusel kaalumisel oli prioriteet alati Natura alade puutumatus, võrreldes nii majanduslike kui isegi inimasustuse huvidega. Meie kohalikes omavalitsustes toimusid vajalikud avalikustamised ja arvukad rahvakoosolekud. Lõpuks sai planeering kõigilt omavalitsustelt ja eri riiklikelt institutsioonidelt vajaliku kooskõlastuse.

Rõhutame, et RB rajamisest on kasu kogu Eestile. Eriline potentsiaal on sellel aga Pärnu maakonnale, kus praegu puudub igasugune raudteeühendus. Oleme kohalike omavalitsustena igati kaasa aidanud RB Pärnu reisi- ja kaubajaama arengule. Näiteks: möödunud aastal valmis meie initsiatiivil uuring „Rail Balticu Pärnu kaubajaama, lennujaama, Loode-Pärnu ning Niidu tööstusalasid ning Pärnu kaubasadavat ühendava transpordikoridori uuring“, mis esimest korda tõstis Pärnu kaubajaama väga tugevalt Edela-Eesti majandusmaastikule.

2. juulil korraldame Pärnus koos partneritega RB foorumi, et leppida kokku, kuidas peaksime kujunenud olukorras üheskoos edasi liikuma. Pärnumaa omavalitsuste liit on ühisel seisukohal, et RB kiirraudtee väljaehitamine on taasiseseisvunud Eesti kõige olulisem taristuobjekt, mis on suunatud tulevikku ja millest kasu saavad eelkõige järgnevad põlvkonnad.