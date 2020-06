Kiskjakaamera vahendab reaalajas röövloomade tegemisi

Kaamera asukoha valikul eeldati, et selles lootustandvas paigas tekib võimalus vahendada röövloomade tegemisi reaalajas, nagu kirjutas zooloog Tiit Hunt loodusblogis. Need röövloomad, keda seal näha võib, on rebane, kährik, metsnugis, karu ja hunt. Esimesed külalised on end huvilistele juba näidanud. Rebane ja paar kährikut käivad kaamera ees päeva jooksul mitu korda, samuti öötundidel infrapunavalguses.