Arvamusfestival ootab noori kaasa mõtlema

“Meil on hea meel, et noored on võtnud korraldamise enda kätte ja leiavad, et hea arutelu abil on võimalik maailma parandada, alustades just enda ümber toimuvast. Suvepealinna noorte [eel]arvamusfestival on soojendus 14.–15. augustil toimuvale Paide arvamusfestivalile,” ütles arvamusfestivali eestvedaja Kaspar Tammist.