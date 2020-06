Rannavalvurid on päästnud mitu täispuhutaval mänguasjal merele triivinud last

Vetelpäästjad juhtisid esmalt lastega vees olnud isa tähelepanu ohuolukorrale. Põlvesügavuses vees olnud mees küll proovis, kuid tunnistas lõpuks, et ei jõua lastele küllalt kiiresti järele, sest tuul viis nood mänguasjal kiiresti eest ära. Ta palus rannavalvelt abi. Vetelpäästjad sõitsid lastele paadiga järele, tõid nad randa ja andsid poisid tänulikule isale üle.

Korraga panid rannavalvurid tähele, et lapsed hakkavad veemänguasjal jõudma juba suplusala lõppu tähistava poide piirini, kus vesi on lastel üle pea. Vetelpäästjad sõitsid tüdrukute juurde ja saatsid nad turvaliselt tagasi randa.

„Need veemänguasjad on toredad, kuid järelevalveta võivad lastele saatuslikuks saada. Samuti aitab kaasa tuul, mis lapsed ootamatult sügavasse vette puhub. Hoidke oma silmad lastel, nad on rannas teie vastutusel,” tuletas G4S-i Pärnu rannavanem Kalli Lomp lastevanematele meelde.

Juhtumeid, kus lapsed õhkmadratsil või täispuhutaval mänguasjal sügavasse vette triivivad, tuleb ette pea iga rannahooaeg. Tugevama tuulega käib see ruttu ja laps ei suuda tagasi madalasse vette liikuda. Samuti võib laps täispuhutavalt mänguasjalt sügavasse vette kukkudes uppumisohtu sattuda.

Et selliseid õnnetusi ennetada, soovitavad vetelpäästjad lapsevanemal olla laste juures sedasi, et vees mängiv laps jääks alati täiskasvanu ja kalda vahele. Nii jõuab kiiresti reageerida ja lapsest haarata, kui too peaks tuule ja lainetusega mere poole