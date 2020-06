Hotellid täituvad siseturistidega, kes sõidavad suvepealinna spontaanselt

Nii suvepealinna suuremad kui väiksemate majutusasutuste, spaa- ja butiikhotellite juhid kinnitasid kui ühest suust, et läinud nädalavahetus oli ettevõtetele ülirõõmustav: täitumus küündis 100 protsendi ligi. Näib, et inimestel on kodus istumisest tõesti villand: klientidest 66 protsenti või enam moodustasid eestlased, tagasihoidliku lisapanuse andsid lätlased ja soomlased.