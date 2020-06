Pildid: Supeluse tänav suleti tänasest mootorsõidukitele

Tänavale pandi mootorsõidukite liiklust keelavad märgid ja tõkked, mis ei lase Supeluses tänava algusest Tammsaare puiesteeni sõidukitel vurada. Karusselli tänava ja mõnelt teiselt ristmikult tohib autoga üle sõita.

Kuna selles piirkonnas kehtib endiselt parema käe reegel, peavad mööda Supeluse tänavat sõitvad jalgratturid arvestama, et neil pole alati eesõigus ja paremalt poolt tulev auto tuleb läbi lasta. Supeluse tänaval võivad endist viisi sõita prügi- ja kaubaautod, samuti pääsevad kohalikud elanikud autoga kodu juurde. Linnavalitsus palub olla tähelepanelik ning teiste liiklejate ja kohalike elanikega arvestada.

Abilinnapea Rainer Aaviku sõnul on Supeluse tänava autovabaks muutmist plaanitud aastaid. FOTO: Lilli Tölp

Abilinnapea Rainer Aaviku sõnul on Supeluse tänava autovabaks muutmist plaanitud aastaid, kohtutud elanike ja ettevõtjatega. “Sel aastal saab suvepealinn 25aastaseks. Supeluse tänaval on suvel palju rahvast, leidsime, et neil peab olema liikumiseks rohkem ruumi,” rääkis Aavik.

Tulevikus on kavas ehitada Supeluse tänava Esplanaadi ja Tammsaare puiestee vahele jääval lõigul üks autosõiduradu jalgrattateeks. Pärast seda muutub tänavalõik ühesuunaliseks ja autoga on võimalik sõita üksnes kesklinnast ranna poole.

Miks just Supeluse ja miks just nüüd?

Supeluse oli 19. sajandil üks Pärnu esimesi linnast randa viivaid tänavaid ning randa ja kesklinna ühendavaks tuiksooneks on see jäänudki. Uulitsal saalib palavatel päevadel plaaži vahet katkematu inimvoor, toimetab mitu söögikohta ja majutusasutust, on palju nostalgiat ja melu ning ridamisi kauneid suvitusvillasid.

