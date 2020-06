Pärnumaa koolide digiprojektid pälvisid üleriigilise tunnustuse

Mõjukaima projekti auhinna sai Pärnu ühisgümnaasiumi “Meie roheline Euroopa linn”. See ettevõtmine andis õpilastele võimaluse kaasa rääkida ja arutleda kogukonda puudutavatel teemadel. Projekti reaalne tulem on, et õpilased on esitanud oma visiooni linnaruumi muutmise kohta. Õppurid on linnavalitsusele välja käinud ettepanekud, kuidas arendada kooli ees asuvat Siinmaa parki.