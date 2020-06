Linn täiendab politsei elektritõukerataste arsenali

Linnapea Romek Kosenkraniuse sõnutsi tuli kohtumisel politseiga jutuks, et elektritõukerattad võimaldavad politseinikel patrullida kohtades, kuhu autoga on keeruline ligi pääseda ja jala võtaks kauem aega. Eelmisel kuul sai Pärnu politseijaoskond kaks elektritõukeratast, millega patrullitakse kergliiklusteedel, parkides, ranna piirkonnas ja jõe ääres, kuid selliseid sõiduvahendeid oleks rohkem vaja.

„Pärnu patrullpolitseinikud on tõukerattaid nüüdseks kasutanud umbes kuu aega. Tunneme, et saame nendega suvises Pärnu olla inimestele lähemal, jõuame parkidesse, jõe äärde ja promenaadile tihedamini ning vajadusel suudame reageerida kiiremini kui jalgsi patrullides. Inimesed on tõukerattapatrulli nähes üldiselt meeldivalt üllatunud ja nende nägu läheb meid nähes naerule, see on tore,“ rääkis Pärnu politseijaoskonna patrulltalituse juht Heny Murumaa, kelle jutu järgi politsei esialgu eletrtitõukerattaid juurde muretseda ei kavatse.