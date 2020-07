Milena alustas 13aastaselt karjääri pitsategijana. “Algul tegin tööd raha pärast. Kokaks ma ei tahtnud absoluutselt saada,”​​ sõnas neiu, kes varem õppis Koidula gümnaasiumi ettevõtlusklassis. “Mõtlesin juba väiksest peale, et minust saab ärinaine. Gümnaasium viskas aga üle ja otsustasin minna kutsekasse,”​ rääkis Milena ja lisas, et valida oli kondiitri ja koka eriala vahel. “Kujutasin ette, et kokkamine on kulbiga hakklihakastme tõstmine. Gastronoomiast ma veel väga midagi ei teadnud.”​​