Pivarootsi kadakate varjus naudivad laagrilapsed suve ja tegevusi

“Lapsed mängisid, aga tegime ka sõbralt-sõbrale-kaarte, see on nagu tagasiside, head soovid sõbrale,” näitab kasvataja laste loomingut, mis valminud hommikuse nastiku-elamuse järel.

“Me oleme ikka väga looduse keskel: meil on nastikud, rebased, jänesed, linnud. See kaasneb meie igapäevaga, oleme õppinud nendega elama ja nemad on õppinud meiega elama,” ütleb Kadakas, mõeldes poolteise hektari suurusele maa-alale, mille keskus enda alla võtab.