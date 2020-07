Õpilasmaleva rühm pidi muude ülesannete kõrvalt kaks tundi päevas prügi koristama

Malevasuvi on täies hoos, esimesel kokkutulekulgi juba käidud ja kõige ühtsema rühma tiitel võidetud. Õpilasmaleva elu õpetab nii lapsi kui ka nende rühmajuhte. Miks minna noorena malevasse rühmajuhiks ja kuidas saavutada selles edu? Kolmandat suve rühmajuhi ametit pidanud pärnakast noorsootöötaja ja Pärnu linnavolikogu liige Laura Kiviselg (21) leiab, et kõige olulisem on märgata ja tunnustada.