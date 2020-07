Pühakoja juurest leiab Tori kaardi, mille abil on võimalik inimestel korraldada endale ekskursioon. Stendil on kujutatud mõisahooneid ja illustreeritud on need hoonepiltidega, nii uuemate kui ka ajaloolisematega. Samuti on lahti kirjutatud nende ajalooline taust. “Tori inimenegi tihti ei tea, et tegu on ajaloolise mõisasüdamega,” sõnas Juske.