Paleepööre tõi Saarde vallas võimule kunagised juhid

Paar nädalat kohalikus kogukonnas kirgi kütnud võimuvahetuse plaan polnud volikogu erakorraliseks istungiks sugugi vaibunud: tund enne selle algust oli Kilingi-Nõmme klubi ette kogunud paarkümmend seniste vallajuhtide toetajat, kes püüdsid plakatitele kirja pandud sõnumitega “Volikogu ei ole liivakast. Liivakast on Krõllis (kohalik lasteaed, E-G. L.)”, “2021. aasta valimised ei ole kaugel. Rahvas mäletab vastuhääli” ja “600 häält on südamega Saardes. Mitut häält sina täna esindad?” umbusaldajate meelt viimasel hetkel muuta.

Viik leidis volinike ette astudes, et talle ette heidetud vähene suhtlus vallavanemaga, volikogu töö kehv juhtimine ei pea paika ja on otsitud põhjused. “Toimub süüdistamine, vastandamine ja valetamine,” kõneles ta volikogu ees, märkides, et volinikud peaks peeglisse vaatama ja mõtlema, miks on komisjonides koostööst loobutud.