Koroonasse nakatunud meditsiinitöötajate heaks kogutud annetused jõuavad Pärnusse

Eesti Punane Rist korjas annetusi aprilli keskpaigast. Annetussumma jagunes Kuressaare ja Pärnu haigla ning Lääne-Tallinna keskhaigla vahel proportsionaalselt haigestunud töötajate arvuga, just nendes ravilates leidus töötajate seas kõige rohkem nakatunuid.

Et 6500 eurot jõuaks nendeni, kellele see mõeldud, tehti koostööd ravilatega, mis eriolukorras said koroonapatsientidega tegelemisel kõige suurema koormuse.