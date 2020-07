Sindi väliujulat turvab kollane koer

“Ta nimi on Alfa,” tutvustas Sindi ujula vetelpäästja Rõbaltšenko oma igapäevast kaaslast. “Ta on üheksa-aastane ja võiks olla juba pensionil, kuid kuna pensioni maksan talle ­mina, siis käib ta minuga tööl kaasas.”

Rõbaltšenko kinnitas, et Alfa on kogu elu töötanud vetelpäästekoe­rana, saanud varases nooruses väljaõppe, ei haugu inimeste peale kaldal ning hammustab ainult siis, kui vette sööstab ja uppujani jõuab. Ehk siis haarab sellel hammastega käest või, kui on, riietest, et aidata õnnetul vee peal püsida ja kaldale ujuda või kui see käib üle jõu, aitab ta uppujat, kuni inimesest päästja kohale jõuab.